НУ: Власть хочет удачно сыграть на амбициях лидеров оппозиции

Власть хочет снизить проходной барьер на парламентских выборах 2012 года, чтобы таким образом расколоть оппозицию.

Об этом заявил народный депутат Украины Владимир ВЯЗИВСКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина».

Он рассказал, что сегодня в кулуарах активно обсуждается замысел власти снизить проходной барьер на парламентских выборах 2012 года до 1%. По его словам, этот шаг направлен на то, чтобы нивелировать процесс объединения оппозиции, а с другой стороны, показать свою псевдодемократичность перед цивилизованными странами.

«Власть хочет удачно сыграть на амбициях лидеров оппозиционных сил для того, чтобы хоть как-то прервать процесс консолидации оппозиционных сил, который и без того проходит, мягко говоря, не гладко. Каждый мелкий гетман с минипартией будет иметь большое искушение самостоятельно отправиться на выборы и получить свой 1%. Таким образом, оппозиционная среда раздробится на десятки обломков и в результате победит власть и проиграет украинский избиратель. Большинство людей просто растеряются в этом политическом хаосе и не придут на избирательные участки», - отметил депутат.

В.ВЯЗИВСКИЙ заметил, что технология очень простая и действенная в интересах «режима ЯНУКОВИЧА». Поэтому если оппозиция действительно делает общее дело, то надо вести честный диалог, прежде всего перед самим собой, отметил народный депутат. «1% проходной барьер – зеленый свет амбициям «миниоппозиционеров», - добавил он.

По его мнению, если оппозиция не сформирует единый список и не согласует единого кандидата в каждом мажоритарном округе – то цена такого политического поведения близка к нулю.

«Я четко буду отстаивать позицию единого списка от всех оппозиционных сил. Если сегодня отдать преимущество амбициям, то завтра неизвестно, где окажутся нынешние лидеры оппозиции. Подозреваю, что кое-кто выплывет во властных кабинетах, а других, вполне вероятно, будет ожидать судьба Юлии ТИМОШЕНКО. Поэтому стоит задуматься и нынешним гетманчикам с маленькими булавами», - добавил В.ВЯЗИВСКИЙ.

В то же время, по словам «нашеукраинца", в настоящее время для команды В.ЯНУКОВИЧА очень опасно отдавать власть, ведь в будущем их ожидает ответственность за нынешние действия.