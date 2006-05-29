В Харькове Партия регионов инициирует отставку губернатора

Харьковское областное отделение Партии регионов инициирует отставку председателя Харьковской областной государственной администрации Арсена АВАКОВА.

Как сообщили корреспонденту УНИА в пресс-службе областного отделения Партии регионов, 12-я областная конференция партии дала поручение фракции Партии регионов на второй сессии Харьковского облсовета инициировать рассмотрение и принятие решения о выражении недоверия губернатору А.АВАКОВУ.

Кроме того, депутатам от Партии регионов предложено инициировать рассмотрение вопроса и принятия постановления о реализации конституционных гарантий свободного применения русского языка в Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля первая сессия Харьковского облсовета по инициативе депутатов от Партии регионов внесла в повестку дня второй сессии вопрос об отчете губернатора А.АВАКОВА об осуществлении облгосадминистрацией делегированных ей областным советом полномочий и о социально-экономической ситуации в области, а также вопрос о предоставлении русскому языку статуса регионального в Харьковской области.