Эксперт прочит неплохой результат на выборах «третьей силе»

Несмотря на достаточно жесткую поляризацию избирательного процесса, запрос на политическую альтернативу в обществе остается, и неизменно активно будет разыгрываться фактор «третьей силы», считает заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМС, по словам эксперта, «запрос на политическую альтернативу в украинском обществе остается стабильно высоким. Другое дело, что в нынешних реалиях даже такая «третья сила» в глазах протестного избирателя должна быть оппозиционно ориентирована. Это очень чутко прочувствовала, к примеру, Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, а также этот фактор начинает использовать в своей риторике Виталий КЛИЧКО».

«Что касается степени разочарования избирателем в тезисе о «новых политиках», то стоит признать, что здесь разочарование ниже, чем в традиционных провластных и оппозиционных партиях», - сказал эксперт.

А.ГОЛОБУЦКИЙ также полагает, что длительный характер избирательной кампании и смешанная система выборов может дать шанс на создание новых фракций в парламенте, которые и будут представлять ту самую отсутствующую сегодня в парламенте «третью силу».

«Надо понимать, что избирательная кампания фактически началась, до даты выборов остается 8 месяцев. Это значит, что за 8 месяцев основной фронт будет развернут между партиями власти и оппозиции. Степень взаимной дискредитации будет зашкаливать, и в этих реалиях запрос на «третью силу» будет как никогда актуальным», - подчеркнул заместитель директора АМС.