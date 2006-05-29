Москаль назвал Шуфрича ”чудом в перьях”

Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Геннадий Москаль считает некорректным комментарий по поводу его назначении на эту должность, данный новоизбранным депутатом Верховной Рады АРК Нестором Шуфричем.

Об этом Геннадий Москаль заявил, комментируя высказывания Нестора Шуфрича о том, что Президент Украины Виктор Ющенко совершил кадровую ошибку, назначив своим представителем в Крыму Геннадия Москаля.

- А кто такой Шуфрич? Это чудо в перьях, какие он вообще комментарии может давать? - заявил Геннадий Москаль.

Представитель Президента поинтересовался, как бывший народный депутат Украины Нестор Шуфрич оказался в Крыму и, узнав, что он получил мандат крымского парламентария по спискам оппозиционного блока «Не ТАК!», заявил:

- Блок «Не ТАК!» - это блок, которой 14 лет управлял страной не так. Народ их простил за это? Думаю, нет, раз Шуфрич избран только в Крыму.

Ранее Нестор Шуфрич заявил, что назначение Геннадия Москаля Представителем Президента Украины в АРК является «продолжением провальной кадровой политики 2005 года». По мнению Нестора Шуфрича, Геннадий Москаль не добился успеха на должности председателя Луганской облгосадминистрации, а его новое назначение может обострить общественно-политическую ситуацию в Крыму.

Обком