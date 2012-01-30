В киевских школах могут приостановить занятия уже в среду

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов провел аппаратное совещание, которое посвящалось вопросам работы жилищного хозяйства, а также учреждений социальной инфраструктуры в условиях значительного снижения температуры. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Александр Попов поручил Главному управлению образования и науки КГГА подготовить проект распоряжения о временном приостановлении занятий в школах, при пониженных температурах.

Так, если столбики термометров не поднимутся выше отметки - 20 º С, в общеобразовательных учебных заведениях столицы будут приостановлены занятия для учеников 1 - 4 классов. Учащиеся 5 - 12 классов останутся дома при условии похолодания до 24 º С ниже нуля, сильного ветра (более 5 м / с) и при повышении влажности воздуха более 80%.

«По прогнозам синоптиков значительное снижение температуры следует ожидать уже 1 февраля. Поэтому, школы должны быть готовы временно приостановить обучение уже в среду, если температура понизится до - 20, чтобы уберечь наших детей от переохлаждения, и, как следствие, заболеваний», - подчеркнул Александр Попов.

Он также поручил Главному управлению здравоохранения провести дополнительную разъяснительную работу по предупреждению переохлаждения и обморожения.

Напомним, что медики призывают киевлян и гостей столицы одеваться тепло, защищать открытые участки кожи - надевать перчатки, а нос и уши защищать шапкой, шарфом, поднятым воротником.

В Главном управлении здравоохранения советуют - при длительном пребывании на улице, следует иметь дополнительную одежду, каждые полчаса-час заходить в теплое помещение, а также употреблять высококалорийные продукты.

Специалисты подчеркивают - нельзя выходить на мороз голодным. В холодную погоду следует также воздержаться от употребления алкоголя - крепкие напитки способствуют потере тепла тела.

При появлении первых симптомов переохлаждения - восковых пятен и онемение кожи необходимо как можно быстрее перейти в теплое помещение. При обморожении следует немедленно обратиться к врачу. Нельзя трогать обмороженные участки тела. При отморожении следует соблюдать принцип «внутреннего согревания" пораженных тканей - накладывать термоизоляционные повязки (ватно - марлевые, хлопчатобумажные и др.), употреблять теплые напитки. В любом случае нельзя согревать пораженные ткани тела горячей водой, или около горячих батарей, так как это может привести к значительному углублению поражения.

Позаботятся власти и о наиболее уязвимых категориях населения города. По поручению Александра Попова социальные службы активизируют работу по оказанию помощи тем, кто не имеет постоянного жилья. Так, уже сегодня в столице открылись дополнительные пункты обогрева, где бездомные могут согреться и получить теплую пищу.

В частности, в Голосеевском районе такие палатки установлены по адресу ул. Касияна, 7 (на территории государственной пожарной части № 35), а также на территории 4 рынков - «Владимирский рынок» (ул. Горького, 115), «Одесский» (просп. Академика Глушкова, 32-38), «Демеевский» ( ул. Изюмская, 1), рынок «Теремки-2» (ул. Лятошинского, 14).

В Святошинском районе пункт обогрева оборудован по адресу просп. Леся Курбаса, 8, в парковой зоне возле кинотеатра «Лейпциг». А в Шевченковском районе мобильный пункт обогрева расположен в парке «Нивки», на просп. Победы, 84. В каждом из этих пунктов круглосуточно дежурят спасатели и работники социальных служб.