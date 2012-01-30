Луценко обратился в американский суд

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обратился в один из судов США по поводу своего незаконного задержания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в ходе судебного заседания через своих адвокатов.

«Да, я действительно подал иск в специализированный американский суд на должностных лиц Украины, ответственных за незаконное содержание меня под стражей, что привело к тяжелым последствиям для моего здоровья», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он объяснил, что суд, в который он подал иск, в отличие от Европейского суда по правам человека, рассматривает иск не к государству в целом, а к конкретным лицам.

«Я уверен, что будут отвечать и фальсификаторы дела из Генпрокуратуры, и судьи, которые принимали антиконституционное решение (о взятии Ю.ЛУЦЕНКО под стражу - УНИАН), причем персонально», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным агентства РАПСИ (rapsinews.ru), в иске, поданном в Федеральный суд округа Колумбия, Ю.ЛУЦЕНКО требует признать его уголовное преследование незаконным и политически мотивированным, а также взыскать в его пользу компенсацию морального вреда, сумма которой в заявлении не уточняется. В обоснование подсудности дела американскому суду истец приводит закон о правонарушениях в отношении иностранных граждан, позволяющий рассматривать в США нарушения прав человека за рубежом.

Согласно копии документа, которой располагает РАПСИ, иск подан к генпрокурору Виктору ПШОНКЕ и нескольким его подчиненным.

Ю.ЛУЦЕНКО обвиняет ответчиков в нарушении его права на неприкосновенность личности путем незаконного ареста и необоснованно долгого содержания под стражей. Кроме того, экс-глава МВД утверждает, что в заключении он подвергался бесчеловечному и унижающему его достоинство обращению.

По мнению представителей Ю.ЛУЦЕНКО, с их доверителем обращаются "как с опаснейшим преступником", хотя все инкриминируемые ему деяния носят ненасильственный характер.

"ЛУЦЕНКО содержат в варварских, жестоких, бесчеловечных и унизительных условиях. Ответственных за это следовало бы отдать под суд, даже если бы в этой клетке сидело животное, а не человек", - отмечают адвокаты.

Помимо В.ПШОНКИ ответчиками по иску выступают его первый заместитель Ринат КУЗЬМИН, а также сотрудники Генпрокуратуры Сергей ВОЙЧЕНКО и Антон ЗИНЧЕНКО.