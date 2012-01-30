Вовк снова взялся за Луценко

Печерский районный суд Киева сегодня на заседании продолжает изучение материалов дела экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствует на судебном процессе судья Сергей ВОВК.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский райсуд с конца мая 2011 года рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.

27 января суд закончил стадию допросов свидетелей и объявления их показаний, данных во время досудебного следствия, и начал изучение материалов дела.