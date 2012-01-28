Янукович поздравил Саркози

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил с днем рождения Президента Франции Николя САРКОЗИ и выразил надежду, что Франция и в дальнейшем будет поддерживать сближение Украины с Европейским Союзом.

Как говорится в поздравлении, размещенном на официальном сайте главы государства, "с радостью вспоминаю нашу встречу в Париже в октябре 2010 года. Надеюсь, что Франция и в дальнейшем будет поддерживать курс Украины на всестороннее сближение с Европейским Союзом и оказывать содействие нашей стране в проведении социально-экономических и политических реформ".

В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что украинско-французские отношения имеют значительный потенциал для плодотворного развития на благо народов двух стран.