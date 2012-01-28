Адвокат не верит, что Луценко освободят
"Я понимаю, где мы сегодня живем"
Адвокат Алексей БАГАНЕЦ не верит, что Печерский райсуд Киева во исполнение требования резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы освободит его подзащитного экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО из-под стражи.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат заявил вчера в интервью журналистам во время перерыва в судебном заседании по делу Ю.ЛУЦЕНКО.
«Что касается выполнения резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы, то я считаю, что это действительно сигнал для правительства и Государства Украина, подсказка о том, что ему нужно немедленно найти выход и восстановить справедливость и законность в отношении находящегося под стражей Юрия ЛУЦЕНКО», - сказал А.БАГАНЕЦ.
По словам адвоката, он не верит, что суд изменит его подзащитному меру пресечения. «По поводу того, верю ли я, что будут приняты какие-то меры, - я в это не верю, я понимаю, где мы сегодня живем, какая реальная ситуация в государстве, но я еще раз подчеркиваю, что на сегодняшний день реальных каких-либо оснований для содержания Юрия ЛУЦЕНКО под стражей нет, тем более, для вынесения обвинительного приговора в отношении него», - сказал А.БАГАНЕЦ.
Как сообщал УНИАН, 26 января на сессии в Страсбурге ПАСЕ приняла резолюцию “Функционирование демократических институтов в Украине”.
В документе ПАСЕ, в частности, выразила обеспокоенность состоянием здоровья заключенных в тюрьму бывших членов правительства: экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, бывшего исполняющего обязанности министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО и бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.
Ассамблея призвала украинскую власть немедленно освободить Ю.ЛУЦЕНКО и В.ИВАЩЕНКО.