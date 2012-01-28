Адвокат не верит, что Луценко освободят

Адвокат Алексей БАГАНЕЦ не верит, что Печерский райсуд Киева во исполнение требования резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы освободит его подзащитного экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО из-под стражи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат заявил вчера в интервью журналистам во время перерыва в судебном заседании по делу Ю.ЛУЦЕНКО.

«Что касается выполнения резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы, то я считаю, что это действительно сигнал для правительства и Государства Украина, подсказка о том, что ему нужно немедленно найти выход и восстановить справедливость и законность в отношении находящегося под стражей Юрия ЛУЦЕНКО», - сказал А.БАГАНЕЦ.

По словам адвоката, он не верит, что суд изменит его подзащитному меру пресечения. «По поводу того, верю ли я, что будут приняты какие-то меры, - я в это не верю, я понимаю, где мы сегодня живем, какая реальная ситуация в государстве, но я еще раз подчеркиваю, что на сегодняшний день реальных каких-либо оснований для содержания Юрия ЛУЦЕНКО под стражей нет, тем более, для вынесения обвинительного приговора в отношении него», - сказал А.БАГАНЕЦ.

Как сообщал УНИАН, 26 января на сессии в Страсбурге ПАСЕ приняла резолюцию “Функционирование демократических институтов в Украине”.

В документе ПАСЕ, в частности, выразила обеспокоенность состоянием здоровья заключенных в тюрьму бывших членов правительства: экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, бывшего исполняющего обязанности министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО и бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Ассамблея призвала украинскую власть немедленно освободить Ю.ЛУЦЕНКО и В.ИВАЩЕНКО.