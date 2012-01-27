Азаров выгонял бы студентов только за системный плагиат

21:49, 27 января 2012
Политика
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Премьер общается в Facebook

Премьер-министр Николай Азаров считает, что отчислять студентов за плагиат нужно, только если это случалось неоднократно. Об этом он написал на своей странице в Facebook, отвечая на вопросы пользователей.

"Наверное, за единичный случай не стоит исключать из вуза студента за плагиат, но если это происходит систематически...", - считает Азаров. Он считает, что от такого студента в будущем хорошей работы ждать не придется, "потому что по большому счету это говорит о нечестности этого человека".

Также он рассказал, что студенты задают вопросы о том, как квалифицировать плагиат и каково его точное определение, и просят дать в законе четкое разъяснение этого. "Но это мое мнение, а здесь я предпочитаю слушать специалистов в области образования. И через некоторое время мне доложат о результатах доработки этого закона в целом, в том числе и того пункта, который касается плагиата", - отметил он.

Напомним, в подготовленном Минобразования окончательной редакции закона "О высшем образовании" появляется пункт о плагиате. Если факт плагиата установлен, то согласно документу, это может стать поводом для отчисления студента из вуза, таким же, как задолженность за обучение или неуспеваемость.

ТСН

 

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