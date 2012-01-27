В АП отказались говорить, что теперь будет прессе за интерес к Межигорью

Руководитель Главного управления обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Украины Денис ИВАНЕСКО считает, что решение Конституционного Суда относительно сбора и использования информации о лице не ограничивает доступ к публичной информации.

Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу.

«Я не считаю, что решение КС «сужает» доступ к публичной информации. Оно непосредственно не касается доступа к публичной информации. Решение КС касается права на приватность, эта информация не создается органами государственной власти, поэтому она не имеет непосредственного отношения к закону о доступе к публичной информации», - сказал он.

Д.ИВАНЕСКО сообщил, что за 8 месяцев действия закона о доступе к публичной информации, в Администрацию Президента поступило более 2300 запросов, из которых 317 - от журналистов. В целом, в органы государственной власти с запросами обратились более 18 тысяч человек.

«Этот Закон помог журналистам, которые занимаются журналистскими расследованиями, получить больше информации от государства, во всяком случае, получить официальную точку зрения, официальные цифры», - сказал Д.ИВАНЕСКО.

Относительно судебной практики, он сообщил, что за 8 месяцев судами рассмотрено 133 дела относительно доступа к публичной информации, по 69 судебным делам государство проиграло, то есть признано, что податели запросов не получили соответствующей информации, как это было определено законом. «Раньше государство проигрывало намного больше дел, то есть качество выполнения закона о доступе к публичной информации со временем улучшилось», - добавил Д.ИВАНЕСКО.

Отвечая на вопрос, могут ли привлечь к уголовной ответственности журналистов за то, что они хотят что-то узнать о частной жизни Президента, в частности относительно его резиденции в Межигорье, Д.ИВАНЕСКО сказал: «По моему мнению, это просьба о правовой консультации. Я не считаю себя настолько осведомленным юристом, чтобы предоставлять вам консультацию».

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины установил, что сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия государством, органами местного самоуправления, юридическими или физическими лицами является вмешательствам в его личную и семейную жизнь и допускается исключительно в случаях, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

Решением КС признано, что информацией о личной и семейной жизни лица являются любые сведения и/или данные об отношениях неимущественного и имущественного характера, обстоятельствах, событиях, отношениях и тому подобное, связанные с лицом и членами его семьи, за исключением предусмотренной законами информации, которая касается осуществления лицом, занимающим должность, связанную с выполнением функций государства или органа местного самоуправления, должностных или служебных полномочий. КС признал, что такая информация о лице является конфиденциальной.

Суд мотивировал свое решение тем, что положения части 1 статьи 32 и части 3 статьи 34 Конституции находятся во взаимосвязи и предусматривают как недопустимость нарушения права человека на неприкосновенность его личной и семейной жизни, так и право человека на свободный сбор, хранение, использование и распространение информации.

В то же время, положения части 2 статьи 32 Основного Закона предусматривают исчерпывающие основания возможного правомерного вмешательства в личную и семейную жизнь лица (в том числе того, которое занимает должность, связанную с функциями государства или органов местного самоуправления) и членов его семьи.

В частности, по мнению КС, такими основаниями являются: согласие лица на сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о нем, а также, в случае отсутствия такого согласия, случаи, определенные законом и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

9 мая вступил в силу принятый парламентом 13 января Закон Украины "О доступе к публичной информации".

По закону, публичной является отображенная и задокументированная любыми средствами и на любых носителях информация, которая была получена или создана в процессе выполнения субъектами властных полномочий своих обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, или которая находится во владении субъектов властных полномочий.