В УПЦ КП считают, что произошел рейдерский захват Московского патриархата
Что означают решения Синода
Священный синодУкраинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) упразднил ранее созданную комиссию из трех архиереев, которые во время болезни митрополита Владимира коллегиально управляли Киевской епархией. Эта функция передана в единоличное ведение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя). Кроме того, архиепископ Александр снят с должности настоятеля строящегося кафедрального храма Воскресения Христова "с целью усовершенствования административно-финансовой деятельности при строительстве". От должности ключаря (заместителя настоятеля кафедрального храма) отстранен и пресс-секретарь митрополита Владимира протоиерей Георгий Коваленко.
Как сообщает "Коммерсант-Украина",по мнению экспертов, эти решения направлены на отстранение от руководства церковью митрополита Владимира. "Все произошедшее на заседании синода можно объяснить тем, что, пользуясь болезнью митрополита Владимира, митрополит Агафангел и близкие к нему архиереи понемногу отстраняют от постов и должностей тех, кто был близок к митрополиту Владимиру. А без постов и должностей им будет сложно влиять на ситуацию внутри церкви. Все происходящее можно рассматривать только в одном ключе — как подготовку к будущим выборам первоиерарха УПЦ МП",— заявил директор Религиозно-информационной службы Украины Тарас Антошевский.
В УПЦ КП придерживаются схожего мнения. "Решение о назначении митрополита Павла управляющим Киевской епархией не соответствует канонам, так как митрополит Владимир жив, и именно он считается управляющим епархией. Делегировать свои полномочия он мог лишь сам, а сейчас это сделали за него, по сути, устроив рейдерский захват в церкви,— заявил секретарь Священного синода УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).— Похоже, что теперь митрополит Агафангел хочет изменить устав, забрать власть у митрополита Владимира и возглавить УПЦ МП".