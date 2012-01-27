Дания всё больше обеспокоена опасным развитием событий в Украине

Европейский Союз не изменит свою позицию относительно недопустимости преследования украинской властью оппозиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», об этом заявил Постоянный статс-секретарь Министерства иностранных дел Дании Клаус ГРУБЕ во время встречи с дочерью лидера партии «Батьківщина», экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Евгенией и заместителем председателя партии, бывшим вице-премьер-министром Украины Григорием НЕМЫРЕЙ в Копенгагене (Дания).

«Европейский Союз не изменит свою принципиальную позицию о недопустимости систематического нарушения прав и свобод граждан в Украине и применения системы криминального правосудия для преследования политических оппонентов действующей властью Украины», - отметил К.ГРУБЕ.

По его словам, соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС не может быть парафировано, подписано и ратифицировано европейскими парламентариями, если ситуация в Украине не изменится.

К.ГРУБЕ также подчеркнул, что «Дания, как страна, председательствующая сейчас в ЕС, все больше обеспокоена опасным развитием событий в Украине, касающихся лидера оппозиции, бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и членов ее правительства».

По его словам, особенно угрожающим это выглядит накануне парламентских выборов в Украине.

Е.ТИМОШЕНКО поблагодарила К.ГРУБЕ за поддержку и проинформировала его о состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО и условиях ее содержания за решеткой. «От имени моей матери я выражаю Вам нашу благодарность. Режим ЯНУКОВИЧА пытается уничтожить ее как своего главного конкурента всеми возможными средствами, но им это не удастся», - сказала Е.ТИМОШЕНКО.

«Состояние здоровья мамы постоянно ухудшается. Мы очень надеемся, что к ней все же допустят независимых иностранных врачей», - добавила она.

На этот счет статс-секретарь отметил, что «украинская власть должна обеспечить быстрый и беспрепятственный допуск иностранных врачей для медицинского обследования и при необходимости - лечения Юлии ТИМОШЕНКО за пределами места ее содержания».

Также Е.ТИМОШЕНКО имела возможность пообщаться с министром иностранных дел Дании Вилли СЁВНДАЛЕМ.