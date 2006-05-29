Прокурор опротестовал решение горсовета о статусе русского языка

Прокурор города Днепропетровск Николай ГОРНОСТАЕВ обратился в Хозяйственный суд области с исковым заявлением о признании противоправным и отмене решения Днепропетровского городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Как подчеркивает в своем иске прокурор, это решение противоречит требованиям Конституции Украины и действующему законодательству Украины.

Согласно ст.144 Конституции Украины, его действие остановлено с момента обращения днепропетровского прокурора в суд.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2006 года депутатское большинство Днепропетровского городского совета 77 голосами “за” приняло решение о предоставлении русскому языку статуса регионального на территории города.