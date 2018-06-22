Объединение оппозиции: перерастет ли ненависть к власти в защиту интересов общества?

Оппозиция начала подготовку к парламентским выборам. И по традиции заявила об объединении. Есть ли перспективы у этого объединения? И приведет ли оно оппозицию к победе? Выиграет ли от этого избиратель и чего ожидать власти от совместных действий оппозиционеров? Дьявол, как известно, кроется в деталях. Поэтому каковы детали и подводные камни соглашения об общих действиях объединенной оппозиции? С этими вопросами мы обратились к политологам.

Вадим Карасев, политолог, директор Института глобальных стратегий: ГЛАВНЫЙ КОНФЛИКТ НЕ МЕЖДУ ОППОЗИЦИЕЙ И ВЛАСТЬЮ, А МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И ВЛАСТЬЮ Подписанное соглашение о совместных действиях объединенной оппозиции – лишь документальное подтверждение намерений оппозиции объединиться и объединенными усилиями ответить на вызов действующей власти. Причем не всей оппозиции, а лишь ее части, хоть и значительной.

Как показывает практика украинской политики, не всегда такие документы воплощаются в реальные, а главное – в результативные действия. Во-первых, очень тяжело будет подписантам согласовать кандидатов в мажоритарных округах. Даже если взять самых рейтинговых мажоритарщиков – они будут раскручивать во время индивидуальной кампании бренд своей партии. Поскольку нет бренда «общая оппозиция» или «объединенная оппозиция».

Второе, что ограничивает эффективность таких подписаний, деклараций, манифестов – чувствуется такая, что не проговаривается, но ощутимо проявляется, монополия лидеров оппозиций на объединительную миссию. То есть при всех объединительных намерениях кто-то хочет быть более объединительным, монополистом такого объединения, ограничивая при этом возможности привлечения к объединенной оппозиции других лидеров, других партий.

А главная проблема оппозиции та, что она остается оппозицией власти. Это оппозиция одних политиков к другим политикам, которые перестали быть политиками при власти. Нынешняя оппозиция, при всех правильных и неправильных заявлениях и шагах, остается оппозицией вчерашнего дня, невзирая на то, что там много молодых политиков и людей. Потому что она не видит – сегодня главный конфликт не между оппозицией и властью, а между обществом и властью. И для того, чтобы действительно быть объединенной оппозицией, оппозиция должна, возможно, не только и не столько объединять себя, сколько объединить общество.

Если удастся оппозиции объединить протестные, мятежные, не удовлетворенные сообщества, группы, ассоциации – тогда процесс объединения оппозиции будет намного эффективнее и будет проходить намного легче, безо всяких претензий на оппозиционность, оппозиционного «вождизма» и других «детских болезней» оппозиционности в украинской политике.

Сейчас появляются новые политики, которые умеют работать и в митинговой протестной стихии и на уровне элит. Я могу сказать, что билет в политическое будущее имеет Анатолий Гриценко, который пользуется доверием в обществе. Политическое будущее имеет Виталий Кличко, потому что он свежий и еще сможет себя найти в политике. Безусловно, перспективный политик – Наталия Королевская. Она уже доказала, что умеет играть на стыке элит и общества, на стыке легальной и уличной политики.

Что характерно и парадоксально – у этих политиков нет гарантий прохождения в парламент. Но у них больше политических перспектив, чем у тех, кто имеет такие гарантии.

Виталий Бала, директор Агентства моделирования ситуаций: ОБЪЕДИНЕННОЙ ОППОЗИЦИИ НЕОБХОДИМА СВЕЖАЯ КРОВЬ И ОТКРЫТОСТЬ Заявление об объединении оппозиции, безусловно, позитивный момент для оппонентов власти. Но способ, как это происходило, по моему мнению, не совсем отвечает потому, что нужно оппозиции. Во-вторых, для того, чтобы объединение имело перспективы, следовало бы делать не просто публичное заявление об объединении. Нужно было публично заявить, на каких критериях будет это объединение, каким образом оно будет реализовываться, скажем, в части согласовываемого списка единых кандидатов в мажоритарных округах.

Важнее всего, это отсутствие в соглашении первого пункта относительно освобождения Юлии Тимошенко. Кроме моральных аспектов, даже сугубо технологически для оппозиции было бы правильно выбрать это одним из основных мотивов ведения избирательной кампании объединенной оппозиции, используя момент противостояния Януковича и Тимошенко. Они же декларируют, что хотят после победы увольнять Януковича. Следовательно, необходимо было бы персонифицировать этот момент. Это был бы выигрышный вариант для оппозиции. Мне не понятно, почему они на этом не делают акцент. Или они не хотят освобождать Тимошенко, или они не додумались до этого, когда писали соглашение об объединении? Однако в последнее слабо верится.

Мне кажется, что партии, которые подписали соглашение, не совсем правильно действуют в отношении других оппозиционных сил. Создается впечатление, что лишь партии, которые подписали соглашение, являются единственной оппозицией, а все остальные – нет. Нужно было бы к этому соглашению привлечь и общественные организации, движения. Это должно было бы делаться более широким в целом, потому что все свелось к узкопартийному политическому моменту. То есть чем шире был бы полет интересов в том, что касается граждан, тем проще им было бы на парламентских выборах получить победу.

Оппозиции нужно вернуть доверие к себе. Но вернуть доверие к тем старым кадрам и лицам, которые были раньше, – практически невозможно. Потому необходимо вводить «свежую кровь», пропагандировать новые идеи через новых людей. Этого всего пока еще нет. Такое впечатление, что они хотят законсервировать ситуацию и закрепить исключительно за собой статус оппозиции. Это все дает основания говорить: если не будет совершенствования, то это объединение так и останется на бумаге, станет формальным замыливанием глаз. Если же будет больше открытости и публичности, то у такого объединения может быть будущее.

Андрей Золотарев, руководитель центра «Третий сектор»: ВСЕМ НАДОЕЛА ГРЫЗНЯ ВНУТРИ ОППОЗИЦИИ Есть технологический аспект, а есть политический. Что касается технологического аспекта, то понятно, что противостоять избирательной машине власти оппозиционные силы, если они будут выступать отдельно, абсолютно не в состоянии. Это наглядно показали позапрошлогодние выборы в местные советы. При всех политических неудачах Партии регионов и при рейтинге, который тает, нельзя сбрасывать со счетов административные, финансовые и другие возможности, которые способна применить партия власти. Потому, если технологически кандидаты не будут распределены по мажоритарным округам, чтобы они не конкурировали друг с другом, то оппозиция проиграет с треском. Сейчас, после подписания ими заявления об объединении, у них появляется шанс.

Относительно политического аспекта... Если опираться на социологию, то людям надоела грызня внутри оппозиции. Сегодня избиратель не конвертирует падение рейтингов партии власти в рост рейтинга оппозиционных сил. Потому ответом на позицию людей «когда хочешь изменить власть, меняй и оппозицию», должна стать именно политическая часть этого соглашения – продемонстрировать единство.

В то же время у меня как у технолога, очень большие сомнения в части того, как это будет реализоваться на практике. Очень разные люди – каждый со своими интересами – подписали соглашение.

Избиратель требует единства. 22 января на Софийской площади, по крайней мере частично, представители оппозиции удовлетворили ожидания своего электората.

Игорь Жданов, президент аналитического центра «Открытая политика:» ЕСЛИ ОППОЗИЦИЯ ПРОДОЛЖИТ БОРОТЬСЯ МЕЖДУ СОБОЙ – ВЫИГРАЕТ ВЛАСТЬ Желательно, чтобы оппозиция, после подписания соглашения о совместных действиях объединенной оппозиции Украины, не замкнулась, была шире. Желательно, чтобы демократические силы теперь не кричали, что, мол, «мы – истинная оппозиция, а все другие, кто не входит в Комитет сопротивления диктатуре, – нет». Как по мне, это наиболее опасное развитие событий. Это может привести к тому, что в итоге выиграет власть, если оппозиция все же продолжит бороться между собой.

Объединение – это нормальная идея, но в том случае, когда из нее не выпихивают другие оппозиционные партии. 22 января мы видели «Фронт перемен», БЮТ, Кличко, еще пару партий. А где остальные? Партии, которые тоже давно заявили о своей оппозиционности?

Еще один вопрос – как будут действовать оппозиционеры на мажоритарных округах. Там могут возникнуть серьезные проблемы. Будут кандидаты, согласованные объединенной оппозицией, но без серьезного рейтинга в округе. И будут кандидаты, которые тоже - оппозиционеры, но не принадлежат ни к одной политической силе, однако давно работают в округе, имеют поддержку людей и шансы на победу. Это может привести к конфликту между двумя оппозиционными кандидатами. Конечно, власть этим обязательно воспользуется. И в таком случае – выиграет.

Владимир Фесенко, руководитель Центра политического анализа «Пента»: ЕСЛИ ОБЪЕДИНЕННАЯ ОППОЗИЦИЯ ОТБРОСИТ ГЕТЬМАНСКИЕ ИНТЕРЕСЫ, ТО ПОЛУЧИТ ШАНСЫ НА ПОБЕДУ Оппозиции придется искать определенный формат коллективизма, чего сейчас не хватает. Я вижу борьбу, в частности против новой волны оппозиционных лидеров, то есть «старых» против «новых», что происходит внутри оппозиции. Все это будет работать против объединительных процессов оппозиции.

Частично, считаю, эти объединительные инициативы сработают. Будет создан общий список мажоритарщиков, но полного объединения не будет. Будут наблюдаться всплески конкуренции внутри оппозиционных сил в мажоритарных округах. Я не исключаю, что отдельные участники конвенции могут выйти из соглашения. Кандидат номер один на такой выход – это «Свобода». Когда будет уже не абстрактный список с мажоритарными округами и квотами, а конкретный – где и кто будет баллотироваться от конкретной партии по конкретному округу, вот тут начнутся проблемы.

Возникает два варианта: или оппозиция все же объединится, и тогда у нее будет шанс на победу (пусть небольшой, но шанс), или, если верх возьмут конкурентные интересы, традиционные проблемы украинской политики – гетьманские амбиции, - шансов на победу практически не остается.

Внутри оппозиции имеется потенциальный конфликт. Он есть в сознании избирателей и проявляется в виде прямой или опосредствованной конкуренции. Когда речь идет о подписании документа, фактически все оппозиционеры демонстрируют готовность объединяться, но в действительности мы видим конфликты, споры между Турчиновым и Яценюком, с одной стороны, и Гриценко – с другой, «наезды» руководства фракции БЮТ на Королевскую – эти сложные отношения с младшим партнером по блоку. Непонятно, если оппозиция будет объединяться, какие будут отношения между “Батькивщиной” и УСДП. На такие вопросы пока еще нет ответа. Возникают разные подозрения, что старшие в разных смыслах товарищи пытаются отбросить на маргинес своих младших коллег. В каждом из этих случаев свои причины, но это прежде всего опасения конкуренции, опасения, что новые политики и новые политические силы могут усилить свою популярность. А это будет означать вызов тем политикам, которые хотят монополизировать свой статус, в частности в оппозиции.

Записала Леся Дидкивская