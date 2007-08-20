Янукович считает, что ситуацию дестабилизировали указы Ющенко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что перед проведением референдума необходимо провести консультации между всеми политическими силами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня журналистам в Чернигове, комментируя мнение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о том, что конституционный референдум продемонстрирует все недостатки политической реформы.

«Для того, чтобы проводить референдум, сначала нужно, чтобы главные политические силы провели между собой консультации, и чтобы референдум, когда он состоится, способствовал объединению Украины, содействовал решению этих болезненных вопросов, которые существуют в государстве. Над этим нужно поработать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер напомнил, что политическую реформу в 2004 году подписал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. «Для того, чтобы сделать оценку, что политическая реформа дает обществу и государству, нужно время, чтобы она поработала, и мы сделали бы выводы», - добавил он.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, ситуация за время действия политической реформы сложилась таким образом, что все ветви власти не смогли стабильно работать.

«Мы поработали несколько месяцев в 2006 году, мы поработали несколько месяцев в 2007 году, и дальше нам не дали работать, потому что заблокировали парламент и у нас отняли механизм осуществления реформы. Это еще одна из причин, почему мы не смогли осуществить многие реформы, которые были намечены», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр отметил, что правительству пришлось очень сложно работать, «не имея поддержки в Верховной Раде и имея достаточно сложные отношения с Президентом».

«Прежде всего, стране нужна стабильность. Начинать после выборов любые попытки дестабилизировать ситуацию с помощью любых действий, то ли это референдум, то ли это указ и так далее – это снова вести Украину по пути к политической нестабильности. Перед тем, как сделать такой шаг, нужно его выверить со всех сторон, чтобы не повторить то, что произошло с апреля этого года, когда прозвучали указы Президента, которые дестабилизировали ситуацию – политическую и, к сожалению, не способствовали экономики», - убежден он.