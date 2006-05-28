Во Львове построили корабль и спустили его на воду
16:29, 28 мая 2006Политика
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Теперь он собирается в трасатлантическое путешествие
Казацкую чайку “Спас”, какую почти три года строили во Львове, впервые спустили на воду, передает “5-й канал”.
Новопостроенное судно - точная копия казацких кораблей. Целую неделю экипаж, состоящий из 14 мореплавателей, будет учиться основам мореходности в одном из карьеров вблизи Львова. А после этого матросы отправятся с Одессы в трансатлантическое путешествие.
Кроме популяризации Украины, целью экспедиции казаков являются также и научные исследования.
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