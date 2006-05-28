Во Львове построили корабль и спустили его на воду

Казацкую чайку “Спас”, какую почти три года строили во Львове, впервые спустили на воду, передает “5-й канал”.

Новопостроенное судно - точная копия казацких кораблей. Целую неделю экипаж, состоящий из 14 мореплавателей, будет учиться основам мореходности в одном из карьеров вблизи Львова. А после этого матросы отправятся с Одессы в трансатлантическое путешествие.

Кроме популяризации Украины, целью экспедиции казаков являются также и научные исследования.