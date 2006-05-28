С сегодняшнего дня будет легче уехать в Крым

15:40, 28 мая 2006
Политика
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Дополнительных поездов намного больше, чем в прошлом году

«Укрзализныця» открывает летний сезон. С сегодняшнего дня введены  дополнительные поезда в Євпаторию, Севастополь, Феодосию и Айвазовск.

В целом для перевозки пассажиров в летний период будут курсировать на 24 поезда больше, чем в прошлом году.

 

Кроме того, «Укрзализныця»  обещает открыть 230 дополнительных касс, в частности, 7 передвижных в Крымском регионе.

5 канал

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