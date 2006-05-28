С сегодняшнего дня будет легче уехать в Крым

«Укрзализныця» открывает летний сезон. С сегодняшнего дня введены дополнительные поезда в Євпаторию, Севастополь, Феодосию и Айвазовск.

В целом для перевозки пассажиров в летний период будут курсировать на 24 поезда больше, чем в прошлом году.

Кроме того, «Укрзализныця» обещает открыть 230 дополнительных касс, в частности, 7 передвижных в Крымском регионе.

5 канал