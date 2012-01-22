«Наша Украина» подписала Соглашение об объединении оппозиции

«Наша Украина», как и все оппозиционные партии - участники Комитета сопротивления диктатуре, является подписантом Соглашения об объединении оппозиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии, опровергая комментарии лидера партии «Украинская платформа – Соборность» Павла ЖЕБРИВСКОГО о том, что «Наша Украина» - в «числе партий, которая не будет принимать участия в подписании соглашения».

В пресс-службе также сообщили, что сегодня многочисленные активисты партии приняли участие в общей акции оппозиции ко дню Соборности Украины на Софиевской площади в Киеве.

Как известно, сегодня ряд СМИ распространили комментарий П.ЖЕБРИВСКОГО о том, что партия "Украинская платформа - Соборность", а также еще несколько партий, в том числе «Наша Украина» не будут принимать участия в подписании декларации о единстве оппозиции.