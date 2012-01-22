Януковичу понравилось отмечать День Соборности и Свободы сразу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ встретился с участниками торжественного собрания по случаю Дня Соборности и Свободы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, на встрече присутствовали предыдущие президенты Украины - Леонид КРАВЧУК, Леонид КУЧМА и Виктор ЮЩЕНКО.

В разговоре приняли участие главы всех религиозных конфессий Украины, известные общественные, политические и культурные деятели.

Праздничная встреча состоялась после завершения концертной программы в Национальном дворце искусств «Украина» и длилась около двух часов.

Обращаясь к собравшимся, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что их поддержка инициативы относительно проведения в Украине Дня Соборности и Свободы начинает добрую традицию празднования, которая сыграет большую роль в объединении Украинского народа.

«Праздничная встреча, которая состоялась в теплой и непринужденной атмосфере, была откровенной, искренней и конструктивной», - отметили в пресс-службе.