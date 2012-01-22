Обращение Тимошенко зачитали на Софийской площади

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО поздравила украинцев с Днем Соборности и подчеркнула, что только в единстве мы сохраним независимое Украинское государство.

Как сообщает пресс-служба «Батькивщины», об этом говорится в Обращении Ю.ТИМОШЕНКО по случаю Дня соборности Украины, которое огласил на митинге Объединенных оппозиционных сил первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ.

Обращаясь к соотечественникам, Ю.ТИМОШЕНКО отметила: «Я поздравляю вас, свободных людей свободной и великой страны. Всех тех, кто не сдался, не опустил руки, не встал на колени. Всех, кто продолжает нашу святую и праведную борьбу за Свободную, Независимую, Соборную, Демократическую Украину!»

«22 января 1919 года, здесь, на Софийской Площади был провозглашен Универсал о Единой Соборной Украине. Тогда, в тревожные и беспокойные дни борьбы за волю, здесь было, по-сути, возобновлено единое Украинское государство, которое прошло сквозь все лихолетья, неурядицы и испытания», - напомнила Ю.ТИМОШЕНКО в своем обращении и добавила: «Сегодня, через 93 года, в Украине, к сожалению, опять времена - тревожные и беспокойные. Внутренний враг значительно опаснее внешнего. Потому что не иностранные заброды, а своя украинская власть уничтожает Украину, издевается над людьми, разоряет наши ценности, топчется по нашим идеалам».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «к власти в стране пришла мафия. Но не просто мафия, не просто бандиты. Это мафия, которая ненавидит все украинское, боится и не понимает его. Это те бандиты, которые поставили себе цель ликвидировать независимое Украинское государство».

«Но именно мы не дадим им этого сделать», - подчеркнула она. «Эта борьба не будет легкой. Ведь высшие ценности требуют высокой платы. Также эта борьба не будет простой, потому что площади и митинги – это не результат, а лишь начало нашей совместной большой работы».

«Сегодня многим кажется, эта власть сильная и несокрушимая. Что преодолеть их не удастся, а бросаться под танк с флагом – дело неблагодарное. Но это не так. У них действительно есть милиция, ОМОНы, Беркуты и Грифоны. У них есть служба безопасности, и прокуратура, налоговая. Есть продажные суды. Есть купленные депутаты и запуганные чиновники. У них есть телевидение и газеты, есть предприятия и фабрики. Есть тюрьмы. Но знаете, чего у них нет?», - спросила Ю.ТИМОШЕНКО и ответила: «У них нет поддержки людей, у них нет правды, у них нет ощущения праведности. У них нет чести, достоинства и морали».

По ее словам, «потому что такие ценности не продаются и не покупаются. Их невозможно приватизировать или захватить рейдерской атакой. Их нельзя изъять и присвоить через Печерский суд». «А без них, без таких качеств и ценностей, все капиталы превращаются в мусор, в хлам. И остается только СТРАХ – холодный и неистовый страх перед неотвратимой ответственностью за собственные преступления. Они – боятся. Боятся меня и вас. Боятся всех свободных людей. Боятся правды, боятся свободы, боятся самой Украины», - говорится дальше в Обращении Ю.ТИМОШЕНКО. – «Этот страх всеобъемлющий и непреодолимый. Они плохо спят ночью, потому что чувствуют неотвратимость наказания. Они на уровне инстинктов чувствуют, что им чужа наша страна, чужой наш народ. Они знают, что страна Ярослава Мудрого, Тараса Шевченко, Богдана Хмельницкого никогда не станет страной ЯНУКОВИЧА. Они – правильно боятся, и правильно чувствуют».

Как отметила лидер «Батькивщины», «каждая диктатура рано или поздно бесславно заканчивает жизнь самоубийством. Такова природа всех диктатур. Наша, украинская диктатура уже сейчас находится в агонии. Рано или поздно она падет. Но дело в том, что каждый лишний день и каждая лишняя минута пребывания этой орды у власти несут такие ущерб и вред Украине, что расплачиваться за их правление нам потом придется годами».

Ю.ТИМОШЕНКО выразила убеждение, что действующая власть Украины боится единства оппозиции. «В этот святой для Украины день, в день соборности нашего государства, я призываю и умоляю Вас о соборности и единстве сил демократической оппозиции», - подчеркнула она.