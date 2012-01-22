Кужель выступила на митинге у Качановской колонии

В Харькове у Качановской колонии, где в настоящее время содержится экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, около 400 активистов оппозиционных политических партий проводят митинг по случаю Дня Соборности и Свободы Украины.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель председателя Харьковской областной организации ВО «Батькивщина» Валерий ДУДКО, в митинге принимают участие представители областного Комитета сопротивления диктатуре.

Участники акции держат национальные флаги, символику ВО «Батькивщина», БЮТ, Народного Руха Украины, профсоюзных организаций, а также транспаранты с надписями «Юлі волю, Україні кращу долю», «Негідні владні рішення приймає влада негідників». Люди скандируют «Юле волю, банду долой!».

Перед участниками митинга с импровизированной сцены выступили лидеры облорганизаций политических партий, входящих в областной Комитет сопротивления диктатуре, народные депутаты Украины и координатор общественного движения «Громадянський спротив» Александра КУЖЕЛЬ.

Участники митинга выразили поддержку Ю.ТИМОШЕНКО и требование освободить ее «от несправедливого уголовного преследования».