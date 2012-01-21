Франция следит за делами Тимошенко, Луценко, Иващенко

В Министерстве иностранных дел Франции сожалеют, что власти Украины не позволили французскому дипломату встретиться с украинским оппозиционным лидером Юлией ТИМОШЕНКО в колонии, сообщает агентство AFP.

"Мы сожалеем, что украинские власти не предоставили послу по правам человека право на посещение бывшего премьер-министра", - заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Бернар ВАЛЕРО на брифинге для журналистов.

"Мы уже выразили нашу обеспокоенность по поводу проведения апелляционного процесса по делу Юлии ТИМОШЕНКО, также, как и по другим процессуальным действиям, принятым в отношении других оппозиционных деятелей ", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине 18-19 января с визитом находится посол Франции по правам человека Франсуа ЗИМЕРЕ. В рамках визита он обратился к соответствующим украинским органам с просьбой о встрече с Ю.ТИМОШЕНКО, однако разрешения на встречу не получил.

Также Ф.ЗИМЕРЕ побывал на заседании Печерского районного суда Киева по рассмотрению дела экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, после чего высказал мнение, что в суде нарушаются права Ю.ЛУЦЕНКО на защиту.

«...Я себе задаю вопрос: если судебная система позволяет себе так обращаться с господином ЛУЦЕНКО, с госпожой экс-премьер-министром ТИМОШЕНКО, с господином ИВАЩЕНКО, то какова же ситуация с теми, кто не может привлечь к себе общественное мнение, средства массовой информации? Я приехал сюда, чтобы увидеть реальное положение дел», - сказал Ф.ЗИМЕРЕ.