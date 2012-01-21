Хорошковский против вступления Украины в ЕЭП

01:45, 21 января 2012
Политика
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К тому же вектор определен законодательно

Министр финансов Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявляет, что он остается приверженцем интеграции Украины в Европейский Союз и, как и ранее, выступает против вступления в Единое экономическое пространство. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу «Интер».

В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что эта позиция стала основной причиной его отставки с поста министра экономики и европейской интеграции.

«Я тогда считал и сейчас считаю, что вступление на тех условиях, которые предлагались Украине в Единое экономическое пространство – это было... условно говоря, там были определены положения, из-за которых мы могли потерять часть своего суверенитета», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

При этом он отметил, что вектор европейской интеграции определен в Украине на законодательном уровне.

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