Янукович назвал Рокитского «одним из самых опытных руководителей СБУ»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ представил руководящему составу Службы безопасности Украины временно исполняющего обязанности председателя СБУ, первого заместителя руководителя ведомства – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Владимира РОКИТСКОГО.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Президент вручил В.РОКИТСКОМУ удостоверение временно исполняющего обязанности председателя СБУ и пожелал ему успехов в должности руководителя ведомства.

В.ЯНУКОВИЧ назвал В.РОКИТСКОГО «одним из самых опытных руководителей СБУ».

Президент также поблагодарил Валерия ХОРОШКОВСКОГО за его работу в должности главы СБУ и вклад в развитие Службы.

Глава государства выразил уверенность, что Служба безопасности и в дальнейшем будет направлять все свои действия на усиление защиты национальных интересов Украины и прав украинских граждан.

Как сообщал УНИАН, 18 января Президент назначил В.ХОРОШКОВСКОГО министром финансов, освободив его от должности главы СБУ.

19 января В.ЯНУКОВИЧ подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности председателя СБУ В.РОКИТСКОГО.