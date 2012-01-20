Янукович назвал Рокитского «одним из самых опытных руководителей СБУ»
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ представил руководящему составу Службы безопасности Украины временно исполняющего обязанности председателя СБУ, первого заместителя руководителя ведомства – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Владимира РОКИТСКОГО.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Президент вручил В.РОКИТСКОМУ удостоверение временно исполняющего обязанности председателя СБУ и пожелал ему успехов в должности руководителя ведомства.
В.ЯНУКОВИЧ назвал В.РОКИТСКОГО «одним из самых опытных руководителей СБУ».
Президент также поблагодарил Валерия ХОРОШКОВСКОГО за его работу в должности главы СБУ и вклад в развитие Службы.
Глава государства выразил уверенность, что Служба безопасности и в дальнейшем будет направлять все свои действия на усиление защиты национальных интересов Украины и прав украинских граждан.
Как сообщал УНИАН, 18 января Президент назначил В.ХОРОШКОВСКОГО министром финансов, освободив его от должности главы СБУ.
19 января В.ЯНУКОВИЧ подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности председателя СБУ В.РОКИТСКОГО.