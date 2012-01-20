Крупным налогоплательщикам предложат мировые стандарты сервиса

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что создание единого центра налогового сопровождения для бюджетообразующих предприятий позволит внедрить в государстве ведущие мировые стандарты сервиса. Такое мнение он высказал в комментарии УНИАН.

«В мире действительно практикуют отдельное отношение к крупным предприятиям. Если мы берем европейский опыт, то там действительно есть распределение плательщиков. И корпоративные акционерные общества, как правило, обслуживаются в отдельных подразделениях с четко выписанными стандартами работы», - подчеркнул он.

Эксперт ожидает, что после перевода большого бизнеса на обслуживание в единый офис, налоговики будут применять для него практику признания выводов аудиторских компаний, способствовать уменьшению количества и времени проверок. «Для плательщиков это - существенный плюс, поскольку на базе аудиторских отчетов этих отчетов не проверяли большую часть работы крупных корпораций, и для плательщиков это - существенный плюс», - резюмировал А. Охрименко.

Напомним, что 17 января Председатель ГПСУ Александр Клименко подписал приказ, согласно которому специализированные инспекции по работе с крупными налогоплательщиками подчиняются Государственной налоговой службе. Таким образом начат первый этап перевода большого бизнеса на обслуживание в Национальный офис.