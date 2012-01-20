Врачи Минздрава обследовали Луценко и решили, что он в норме

Врачи Министерства здравоохранения сегодня в СИЗО осмотрели экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО и констатировали, что состояние его здоровья удовлетворительно.

Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Государственной пенитенциарной службы Украины.

"Сегодня, 20 января 2012 года, Ю.ЛУЦЕНКО в Киевском СИЗО осмотрела комиссия высококвалифицированных специалистов Минздрава и ГПТС Украины. По результатам осмотра состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО врачами признано удовлетворительным, лечения в специализированном медицинском учреждении на данный момент он не требует", - отметили в ГПТС.

При этом в ведомстве добавили, что комиссия предоставила соответствующие рекомендации относительно дальнейшего медикаментозного лечения и режима питания Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчерашнее судебное заседание по делу Ю.ЛУЦЕНКО продолжалось больше 14 часов. Суд успел допросить 9 свидетелей.

Ю.ЛУЦЕНКО было плохо и ему несколько раз вызывали скорую медицинскую помощь. Часть заседания из-за сильной боли он лежал на скамье подсудимых.

Вчера адвокаты просили суд перенести рассмотрение дела из-за ухудшения состояния здоровья Ю.ЛУЦЕНКО.

Сегодня, 20 января, Печерский райсуд Киева на 24 января перенес сегодняшнее заседание по делу Ю.ЛУЦЕНКО, поскольку подсудимого не доставили в суд.

В Государственной пенитенциарной службе Украины отметили, Ю.ЛУЦЕНКО отказался от участия в судебном заседании. В то же время в службе заметили, что у экс-министра нет медицинских противопоказаний относительно его участия в судебных заседаниях.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержано 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, приведших к тяжелым последствиям, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.