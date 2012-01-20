Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не исключает присоединения Украины к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Киеве, посвященной итогам работы правительства в 2011 году.

«Вот он (Таможенный союз – УНИАН) сейчас реально заработал в составе трех стран. Мы очень детально отслеживаем, как он работает, очень детально, владеем практически всей информацией: что работает на «плюс», что работает на «минус». И мы не исключаем возможности присоединения к Таможенному союзу», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что Украина предлагает странам-участницам Таможенного союза сотрудничество по формуле «три плюс один».

«Тот большой пакет договорных отношений мы смотрим и выбираем, что для нас сейчас является абсолютно приемлемым», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он высказал мнение, что Украина может постепенно присоединяться к действующим договорам в рамках Таможенного союза, которые выгодны ей на определенном этапе.

«Мы должны выработать такой вот простой и понятный договорной язык между нашими партнерами. Будем смотреть, как будет меняться ситуация», - отметил Н.АЗАРОВ.