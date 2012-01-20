Янукович ввел в состав СНБО Рокитского

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины Владимира РОКИТСКОГО.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 18 января Президент назначил Валерия ХОРОШКОВСКОГО министром финансов, освободив его от должности главы СБУ.

19 января В.ЯНУКОВИЧ подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности председателя СБУ В.РОКИТСКОГО.