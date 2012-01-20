Янукович пойдет сегодня в музей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ представит и.о. председателя Службы безопасности Украины личному составу ведомства.

Как сообщает пресс-служба главы государства, также сегодня он посетит историко-мемориальный музей Михаила Грушевского.

Как сообщал УНИАН, 18 января Президент назначил Валерия ХОРОШКОВСКОГО министром финансов, освободив его от должности председателя СБУ.

19 января В.ЯНУКОВИЧ подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности председателя СБУ Владимира РОКИТСКОГО, который занимает должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.