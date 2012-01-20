Янукович пойдет сегодня в музей
11:42, 20 января 2012Политика
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В планах Президента также - СБУ
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ представит и.о. председателя Службы безопасности Украины личному составу ведомства.
Как сообщает пресс-служба главы государства, также сегодня он посетит историко-мемориальный музей Михаила Грушевского.
Как сообщал УНИАН, 18 января Президент назначил Валерия ХОРОШКОВСКОГО министром финансов, освободив его от должности председателя СБУ.
19 января В.ЯНУКОВИЧ подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности председателя СБУ Владимира РОКИТСКОГО, который занимает должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
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