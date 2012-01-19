В ПР говорят, что Тимошенко вынула из кармана каждого украинца 2,8 тысячи

Председатель "Общевоинского союза Украины", член Партии регионов Олег Калашников считает, что от осуждения экс-премьера Юлии Тимошенко украинцы не заживут лучше - она должна возместить гражданам убытки от заключенных в 2009 году с Россией газовых контрактов.

Об этом Укринформу сообщил сам Олег Калашников.

"От того, что Тимошенко проведет в колонии 7 лет, гражданам не станет легче жить... Более справедливым было вернуть в украинский бюджет те миллиарды гривень, которые наша страна переплачивает благодаря "чрезвычайно успешному" газовому договору Тимошенко", - убежден Калашников.

Он также указал на убытки Украины от газовых контрактов: "По подсчетам экспертов, за три года действия газовых соглашений Тимошенко, Украина уже переплатила за российское топливо 75 миллиардов гривень. В 2012 году, если не удастся разрушить кабальный десятилетний договор, переплата украинской экономики составит еще 51 миллиард", - сказал политик.

Калашников отметил, что 126 миллиардов гривень - это сумма ожидаемых переплат от газового контракта за 4 года, включая 2012-й. "Это 2,8 тысячи гривень, вынутых из кармана каждого из 45 миллионов жителей Украины. Это 10 тысяч к пенсии каждого из 13 миллионов украинских пенсионеров. А еще это по 210 тысяч гривень каждому военному пенсионеру (их в нашей стране около 600 тысяч) или по 700 тысяч гривень каждому военнослужащему", - подчеркнул председатель "Общевоинского союза Украины".