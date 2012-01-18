По делу Луценко допросили ровно половину свидетелей

Печерский районный суд Киева завтра в 9.05 продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня после допроса седьмого свидетеля объявил председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК.

Следует отметить, что на сегодняшний день суд допросил ровно половину свидетелей со стороны обвинения – 74 человека.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" у своего дома в Киеве. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, приведших к тяжелым последствиям, и злоупотреблению властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.