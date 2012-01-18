Прокуратура утверждает, что Тимошенко этапировали законно

Этапирование осужденной экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО из Киевского СИЗО в Качановскую исправительную колонию Харьковской области произошло согласно требованиям действующего законодательства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, которая проводила проверку по соблюдению требований законодательства должностными лицами органов Государственной пенитенциарной службы Украины во время этапирования Ю.ТИМОШЕНКО из СИЗО в Качановскую колонию.

«Нарушения требований действующего законодательства Украины по выполнению приговора суда и этапированию Юлии ТИМОШЕНКО не установлены», - говорится в сообщении.

Отметив, что Апелляционный суд Киева 23 декабря 2011 года оставил без изменений приговор Ю.ТИМОШЕНКО, вынесенный Печерским райсудом Киева, в прокуратуре подчеркнули, что, в соответствии со ст. 87 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, предусмотрено, что лица, приговоренные к лишению свободы, направляются для отбывания наказания не позднее 10-дневного срока со дня вступления приговора в законную силу.

Кроме того, этапирование Ю.ТИМОШЕНКО проведено при согласии следователя Службы безопасности Украины, в производстве которого находится другое уголовное дело, указали в прокуратуре.

При этом в прокуратуре отметили, что в связи с переполнением Киевского следственного изолятора, управлением Государственной пенитенциарной службы Украины в Киеве и Киевской области в конце прошлого года этапированы к местам отбывания наказания все приговоренные к лишению свободы, приговоры в отношении которых вступили в законную силу.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

30 декабря Ю.ТИМОШЕНКО этапировали из Киевского СИЗО в Качановскую женскую колонию № 54 в Харькове.

Вместе с тем СБУ продолжает расследование еще одного уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО – о деятельности ЕЭСУ. Шевченковский районный суд Киева по этому делу избрал для Ю.ТИМОШЕНКО меру пресечения в виде ареста.

Народные депутаты от «БЮТ-Батькивщины» обратились к Генпрокуратуре с требованием проверить законность этапирования Ю.ТИМОШЕНКО. ГПУ в свою очередь направила это депутатское обращение в прокуратуру Киева.