Чорновил: с Россией надо, наконец, судиться

Украинская сторона должна обратиться к международному арбитражу по поводу пересмотра газовых контрактов с Россией.

Такое мнение озвучил депутат из фракции "Группы Рыбакова" Тарас Чорновил в эфире 5 канала.

"Мы никогда не ставили сильно свою позицию. Она у нас сегодня сильная: мы имеем все основания отменить кабальный договор, или собственно его переписать", - отметил он.

"Нам нужно сегодня действительно идти в суд. В суде российская сторона имеет все перспективы проиграть. Мы тоже можем не выиграть, но, однозначно, полного проигрыша там у нас не будет", - уточнил депутат.

"Украинской стороне, наконец, впервые надо понять, что с Россией надо (ситуацию) рассудить, судиться, а не ждать, что Россия пойдет на уступки", - подытожил Чорновил.

Как известно, во вторник премьер Николай Азаров заявляет, что украинская сторона может обратиться к международному арбитражу в случае провала переговоров с Россией относительно пересмотра газовых контрактов и снижение цены на газ.

Украинская правда