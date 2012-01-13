Глава Минздрава: за здоровье Тимошенко и Луценко отвечаем не мы

За состояние здоровья экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-министра Юрия Луценко отвечает система медицинской службы Пенитенциарной системы.

Об этом заявил министр здравоохранения Александр Анищенко в эфире 5 канала, комментируя состояние здоровья экс-чиновников, которые находятся в СИЗО или колонии.

"Им должна быть предоставлена вся необходимая помощь, которая можно оказать в условиях СИЗО", - отметил он.

"Пенитенциарная система к нам обращалась для того чтобы мы прислали наших специалистов. Осмотреть, проконсультировать, назначить лечение... И я хочу сказать, что к нам обращались более 27 раз, кажется, и в 19 случаях, в частности, Юлия Владимировна отказывалась от помощи", - заявил Анищенко.

"К сожалению, мы находимся в тех условиях, где за их здоровье отвечает система медицинской службы Пенитенциарной системы, но если к нам обращаются, мы даем всю необходимую помощь", - уточнил чиновник.

Отвечая на вопрос, критическое ли состояние у Тимошенко, министр заявил: "По моим данным, ни у Юлии Владимировны, ни у господина Луценко, критического состояния нет".

"Даже нельзя говорить о критическом состоянии", - подытожил Анищенко.

Украинская правда