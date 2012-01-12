Кличко: Мэр Киева не должен быть английской королевой

Лидер партии УДАР Виталий КЛИЧКО заявляет о необходимости введения законодательной нормы об избрании мэров городов в два тура.

Об этом В.КЛИЧКО сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Я неоднократно говорил, что буду принимать участие в выборах мэра Киева. Но, во-первых, нужно определиться, когда будут проходить выборы мэра Киева, а во-вторых, необходимо принять закон о проведении выборов городского головы в два тура", - сказал В.КЛИЧКО.

По его словам, в настоящее время Киев стал городом, в котором не существует местного самоуправления. "Мэр де-юре существует, а де-факто - нет, и никто не знает, где он находится. И такое ощущение, что никому до этого дела нет. Для того, чтобы ситуация не повторилась, мы предлагаем провести закон о выборах мэра Киева в два тура", - подчеркнул лидер партии УДАР.

Кроме того, В.КЛИЧКО заявил о необходимости на законодательном уровне "вернуть" городскому голове все полномочия. "Мэр Киева не должен быть английской королевой. Киевляне делегируют мэру отстаивать их права, и без полномочий отстаивать их права он не может. Объединение должностей главы КГГА и мэра необходимо", - добавил он.

Лидер партии УДАР считает, что выборы мэра Киева должны состояться либо весной, либо осенью одновременно с выборами в Верховную Раду Украины.