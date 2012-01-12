Регионалы ушли из парламента

Народные депутаты от Партии регионов покинули сессионный зал Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в 16.40 депутаты от этой политической силы собрали карточки для голосования и разошлись.

В то же время члены фракции "БЮТ-Батькивщина" продолжают блокировать президиум и трибуну ВР.

Кроме того, в сессионном зале остается часть депутатов от НУ-НС и по несколько депутатов от КПУ, Народной партии и группы «Реформы во имя будущего».