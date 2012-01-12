Милиция выставила охрану под биг-бордами Януковича?

В партии «Батькивщина» требуют освободить милицию от охраны биг-бордов с фотографиями Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении «Батькивщины».

«Администрация ЯНУКОВИЧА, очередной раз в нарушение Закона «О милиции», заставляет МВД вместо того, чтобы бороться с преступностью, охранять фотографии ЯНУКОВИЧА от соотечественников. В четверг утром на некоторых магистралях Киева под каждым биг-бордом с изображением ЯНУКОВИЧА можно было видеть по милиционеру», - утверждают в партии.

Также в «Батькивщине» отметили, что «совсем анекдотичная информация поступила из Херсонской области». «После того как в одном из районов был найден поваленный биг-борд, был объявлен план «Перехват». Как известно, в таком режиме правоохранительные органы работают в случае особых тяжких и опасных преступлений, таких как убийство, вооруженное нападение и т.п.», - говорится в заявлении.

«Батькивщина» требует освободить милицию от охраны «фотографий ЯНУКОВИЧА и направить ее на борьбу с преступностью. Правильный выход – убрать с трасс и улиц фотографии ЯНУКОВИЧА, досрочно свернуть его несвоевременную рекламную кампанию».

Как сообщал УНИАН, с начала года в Главное следственное управление МВД Украины поступило 9 сообщений о повреждении биг-бордов с изображением Президента.

В частности, 5 таких фактов были зарегистрированы в Киеве, по одному – в Волынской, Запорожской, Львовской и Ривненской областях. Во всех зарегистрированных случаях изображение было облито краской разных цветов.

По результатам проверки в 4-х случаях (по одному в Киеве, Волынской, Запорожской и Львовской областях) следователями возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.