Литвин поручил готовить закон о земле

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поручил профильному парламентскому комитету окончательно проработать текст законопроекта о рынке земель для вынесения его на рассмотрение парламента во втором чтении.

Как сообщает пресс-служба ВР, в среду председатель Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Григорий КАЛЕТНИК информировал руководителя парламента о завершении работы над предложениями к этому законопроекту и о готовности к передаче документа на рассмотрение народных депутатов.

По словам Г.КАЛЕТНИКА, во время подготовки законопроекта ко второму чтению в комитет поступило 1035 предложений, из которых учтено 411. При этом 55% поправок, одобренных комитетом, поступили от представителей оппозиции, 45% - от представителей большинства.

Председатель Верховной Рады поручил председателю профильного комитета завершить работу над сравнительной таблицей к законопроекту и другими сопроводительными документами. В.ЛИТВИН также поручил Главному юридическому управлению аппарата Верховной Рады Украины проработать законопроект на предмет соответствия действующему законодательству и завершить окончательную подготовку текста документа для рассмотрения во втором чтении.

Председатель Верховной Рады Украины также предложил обнародовать текст законопроекта перед его рассмотрением во втором чтении для ознакомления с документом широкого круга общественности.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель».

Данным законом мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения предусмотрено продлить до 2013 года.

10 января профильный комитет запланировал начать рассмотрение законопроекта о рынке земли для дальнейшего утверждения в парламенте во втором чтении. В.ЛИТВИН отметил, что после согласования в комитете окончательного варианта законопроекта руководители фракций должны провести консультации, в частности и относительно сроков его рассмотрения в сессионном зале.

После этого лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил: «Конечно, было бы неплохо принять его в течение текущей недели, как и планировалось - в четверг (согласно повестке дня ВР, законопроект о рынке земель планируется рассмотреть в четверг, 12 января – УНИАН). Но если мы сходимся в том, что над ним надо еще поработать и поработать для того, чтобы получить хороший документ, мы будем с этим соглашаться. Но при одном условии – чтобы не было такого, чтобы какой документ потом ни вносился, он все равно будет плохой».