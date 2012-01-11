Луценко - о резонансном ДТП: милицию используют в качестве грязной тряпки

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что кто-то пытается обелить должностных лиц, которые могут стоять за резонансным ДТП в Хмельницкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявляет в письменном комментарии, переданном через адвокатов журналистам.

«Относительно ДТП, то впечатления очень грустные. Боюсь, что очевидным является использование милиции в качестве грязной тряпки, которой власть хочет стереть пятна крови жертв с высокодолжностных чинов», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив, что, начиная с 2005 года и до настоящего времени «такой позорной работой МВД не занималось, этот грех брали на душу суды и прокуратура. К сожалению, эта зараза пришла и в МВД».

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2011 года в Хмельницкой области автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП один пассажир ВАЗа погиб, водитель и второй пассажир травмированы. Водитель автомобиля Toyota с места события скрылся.

1 января 2012 года в тернопольских интернет-изданиях появилась информация, что якобы в том Toyota Land Cruiser находился председатель Тернопольской ОГА Валентин ХОПТЯН, который вместе со своей женой ехал на Новогодние праздники в Чемеровский район Хмельницкой области.

2 января пресс-служба ТОГА опровергла эту информацию и отметила, что В.ХОПТЯН вместе с женой с 31 декабря находился у родственников в Киевской области.

3 января Сектор связей с общественностью Управления МВД Украины в Хмельницкой области сообщил, что на Toyota Land Cruiser был выписан временный регистрационный талон, выданный Тернопольской облгосадминистрации. По предварительным данным, автомобиль, который принадлежит одной из коммерческих структур, некоторое время находился в пользовании Тернопольской ОГА, но договор аренды был расторгнут и он возвращен владельцам, сообщило УМВД.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

5 января Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал поручение министру внутренних дел Виталию ЗАХАРЧЕНКО принять меры по объективному расследованию уголовного дела, возбужденного по факту ДТП в Хмельницкой области.

В тот же день в Управлении связей с общественностью МВД Украины сообщили, что уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на Хмельниччине, которое СМИ связывали с губернатором Тернопольской области В.ХОПТЯНОМ, передано в Главное следственное управление МВД Украины.