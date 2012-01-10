Студенты вышли из Верховной Рады с нардепом и коробкой

Пикетирующие, выступающие против принятия закона о высшем образовании, вышли из здания Верховной Рады вместе с председателем Комитета по вопросам науки и образования Максимом ЛУЦКИМ.

Как передает корреспондент УНИАН, ранее около 50 участников акции пришли в здание парламента по адресу: Грушевского, 18/2 и требовали встречи с М.ЛУЦКИМ. Охрана пытались вытеснить пикетирующих из здания ВР, но они кричали: «ЛУЦКИЙ, иди сюда!».

Минут через 20 М.ЛУЦКИЙ вышел к пикетирующим, и они под давлением охраны вместе с ним оставили здание парламента и вышли на улицу, забрав с собой подарок – небольшую коробку, перевязанную бантом.

На данный момент в здании парламента продолжается заседание Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.