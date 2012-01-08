Политолог прогнозирует открытие дела против Ющенко

Руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко убежден, что дело экс-президента Леонида Кучмы в следующем году могут возобновить. Такая же судьба может грозить и его преемнику Виктору Ющенко.

В комментарии изданию «Тиждень» политолог заявил, что дело против Кучмы попробуют возобновить после «чистки» прокуратуры, чтобы продемонстрировать одинаковое отношение как к оппозиционерам власти, так и к сторонникам власти.

«Я думаю, что оно(дело против Кучмы) не закончено Кучма конечно вообще не прав, что дал разрешение на открытие этого уголовного дела. Он не мог не знать, что оно открывается. Кроме того, дело об обвинении в убийстве журналиста останется на нем до конца его дней. Завтра же по другим обстоятельствам или новый судья снова возобновит дело. Я уже не говорю о том, что когда произойдет «чистка» прокуратуры, то первое, что сделает прокуратура, постарается открыть дело на Кучму, потому что это такой удобный пиар-ход от критики общества, почему «хватают» только политических оппонентов, а не тех, кто помог прийти к власти. Отсюда и возможное открытие нового дела относительно Ющенко.», – утверждает Небоженко.

Дело против Ющенко, по словам политолога, могут открыть после парламентских выборов.

«Эта власть очень заинтересована в этом. Когда закончатся парламентские выборы и будет много обвинений в подтасовках и фальсификациях, Ющенко попросят дать «показания», что выборы-2012 прошли без нарушений. Он будет единственным из политиков, который будет говорить об их легитимности, хотя все будут понимать, что это неправда», – считает Небоженко.

По его словам, заявление Ющенко может стать едва ли не единственным аргументом о легитимности будущих выборов для убеждения международных экспертов.