СМИ: Чехия «приютила» мужа Тимошенко

Чехия предоставила политическое убежище супругу экс-премьера Украины Юлии ТИМОШЕНКО, осужденной на семь лет лишения свободы.

Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на представителя чешского МВД, передает РИА «Новости».

"Министр внутренних дел... подтвердил, что (Александр) ТИМОШЕНКО просил политическое убежище, которое было ему предоставлено", - заявил представитель МВД Павел НОВАК.

Как сообщалось, о том, что А.ТИМОШЕНКО попросил политическое убежище в Чехии, стало известно сегодня, 6 января. Соратники экс-премьера объяснили такой шаг оказываемым давлением на экс-премьера через ее семью.

В январе 2011 года Чехия предоставила политическое убежище бывшему министру экономики в правительстве Ю.ТИМОШЕНКО Богдану ДАНИЛИШИНУ, против которого в Украине возбуждено уголовное дело о нанесении материального ущерба государству. Б.ДАНИЛИШИН был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.