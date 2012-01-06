Янукович внес изменения в положение о СНБО

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внес изменения в положение об Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины, утвержденное указом главы государства от 14 октября 2005 года.

Соответствующий указ размещен на сайте Президента.

Помимо прочего, из положения исключен пункт, по которому должности государственных служащих в Аппарате СНБО в установленном порядке могут быть замещены военнослужащими Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, других военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины, и сотрудниками правоохранительных органов.

Также В.ЯНУКОВИЧ подтвердил свое предыдущее решение о сокращении заместителей секретаря СНБО: «Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины имеет первого заместителя и двух заместителей, которых назначает на должности по представлению секретаря и прекращает их полномочия на этих должностях Президент Украины».

Исключено положение, что одним из первых заместителей секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины является по должности Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации.

Как сообщалось, в указе от 14 октября 2005 года было предусмотрено 9 заместителей секретаря СНБО. 5 апреля 2011 года В.ЯНУКОВИЧ утвердил предельную численность сотрудников Аппарата Совета нацбезопасности и обороны, предусмотрев уже трех заместителей, однако эта норма не была отображена в Положении о СНБО.