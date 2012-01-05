Могилев взял отпуск и уехал отсыпаться

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев на неделю покинул полуостров

Об этом сайту «Крым.Комментарии» сообщил источник в крымском правительстве.

По его словам, Могилев взял недельный отпуск и уехал за пределы Крыма. «Сказал, что поехал отдыхать, отсыпаться», - уточнил источник.

Информацию о том, что глава правительства ушел в отпуск, официально подтвердили в Совмине. «Могилев в отпуске. Ждем 11 января», - сообщили в пресс-службе.

На должность премьер министра автономии экс-глава МВД Украины был назначен в начале ноября этого года.