Могилев взял отпуск и уехал отсыпаться
17:57, 05 января 2012Политика
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К работе приступил в ноябре
Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев на неделю покинул полуостров
Об этом сайту «Крым.Комментарии» сообщил источник в крымском правительстве.
По его словам, Могилев взял недельный отпуск и уехал за пределы Крыма. «Сказал, что поехал отдыхать, отсыпаться», - уточнил источник.
Информацию о том, что глава правительства ушел в отпуск, официально подтвердили в Совмине. «Могилев в отпуске. Ждем 11 января», - сообщили в пресс-службе.
На должность премьер министра автономии экс-глава МВД Украины был назначен в начале ноября этого года.
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