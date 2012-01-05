Губернатор: было два кортежа - один президентский, второй - Литвина

В Прикарпатье к дорожно-транспортному происшествию, о котором сообщали СМИ, кортежи высокопоставленных должностных лиц не имеют никакого отношения.

Об этом сегодня на сессии областного совета сказал председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК, отвечая на вопросы депутатов. По его словам, на новогодние праздники «у нас были два кортежа». «Один - Президента, но он в нем не ехал, - информировал председатель ОГА. - Второй - председателя Верховной Рады, но он ехал со стороны Львова на Буковель». М.ВЫШИВАНЮК заметил, что машины, попавшие в аварию, двигались в направлении Калуша, и «никакого отношения ни к Президенту, ни к администрации, ни к власти не имеют».

В то же время он опроверг распространенную информацию о причастности своего авто к названной аварии. По его словам, «тот, кто приплел меня к той аварии, не знал простой вещи, что номера машины «0010» у меня нет».

Как сообщал УНИАН, 1 января с.г. в селе Майдан Тисменицкого района Прикарпатья произошла авария при участии кортежа из шести джипов. Кортеж двигался со скоростью около 160 км/час в пределах населенного пункта и сопровождался машиной ГАИ. Вследствие аварии две машины повреждены, в кювете оказался микроавтобус. В минивене пассажиров не было. Впрочем, кортеж на аварию не обратил внимания и продолжил движение, не притормозив.

По информации СМИ, работники ГАИ из города Калуша, прибывшие по вызову, фиксировать дорожное происшествие отказались, объясняя это тем, что территория не относится к их подчинению.

Между тем, в пресс-службе ГАИ Ивано-Франкоской области опровергли информацию о том, что аварию в селе Майдан устроил кортеж гостей Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, который на новогодние праздники прибыл в резиденцию Гута, находящуюся в 22 км от места аварии.