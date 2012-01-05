Ночью к Тимошенко приходила СЭС

В Министерстве здравоохранения отмечают, что свет в камере экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии № 54 не мешает ее сну, а самой Ю.ТИМОШЕНКО нужно больше двигаться.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, это было установлено специалистами Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции совместно с комиссией Минздрава, которая была создана в связи с обращением начальника Качановской колонии 4 января в Минздрав и Главное управление здравоохранения Харьковской облгосадминистрации относительно предоставления консультативной помощи Ю.ТИМОШЕНКО.

Приказом министра здравоохранения была создана комиссия из 9 ведущих специалистов разных областей медицины во главе с первым заместителем министра.

По результатам осмотра и изучения медицинской документации установлено, что состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО удовлетворительное. Специалисты предоставили рекомендации относительно последующего лечения: расширение двигательного режима, проведение лечебного массажа и комплекса лечебной физкультуры, а также последующее наблюдение в динамике врачами медицинской службы по месту ее пребывания.

Также, отмечают в Минздраве, Ю.ТИМОШЕНКО были предложены общеклинические лабораторные обследования (общий клинический анализ крови) в условиях заведений системы Минздрава, от проведения которых она в очередной раз отказалась.

Специалисты Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции совместно с комиссией Минздрава определили, что санитарно-гигиенические условия пребывания Ю.ТИМОШЕНКО в камере № 6 участка СИЗО Качановской колонии являются удовлетворительными. Также представители Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции провели измерение уровня освещения (ночник) в ночное время в камере № 6. Установлено, что он не превышает международный стандарт для освещения ночью даже палат медицинских заведений и не мешает сну, отдыху и не вредит здоровью людей, которые там находятся, отмечают в Минздраве.