Суд запретил устанавливать палатки возле колонии, где сидит Тимошенко

Харьковский окружной административный суд запретил ВО «Батькивщина» 5-6 января устанавливать палатки и проводить пикетирование Качановской колонии, сообщает сайт Харьковского горсовета.

Городской совет свое исковое заявление обосновал тем, что проведение массовых мероприятий 5 и 6 января возле Качановской колонии противоречит требованиям действующего законодательства. К тому же, Качановская колония является специализированным охраняемым объектом.

Еще одним аргументом против установки палаток стало то, что их планировали поставить в зоне «красных линий», а, согласно решению 13-й сессии Харьковского городского совета от 25 апреля 2007 года, устанавливать временные палатки и обустраивать места для отдыха в пределах «красных линий» запрещено.

К тому же организаторы пикета не подали своевременно сообщение о его проведении, что не дало возможности местной власти организовать проведение акции протеста таким образом, чтобы она не нанесла вред здоровью, как ее участникам, так и горожанам, которые не принимают участия в пикетировании колонии.

Как говорится в сообщении, на суд ответчики не явились, несмотря на то, что их предупредили о судебном заседании заблаговременно. В соответствии с законодательством Украины, неявка в суд истца не может быть препятствием для судебного разбирательства иска.

Иск Харьковский окружной административный суд рассмотрел и пришел к заключению, что проведение акции протеста у стен Качановской колонии противоречит действующему законодательству Украины.