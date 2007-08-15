Заявление Януковича вызвало ”только ироническую реакцию” в БЮТ

Блок Юлии Тимошенко считает “обычным пиаром” заявление премьер-министра Украины, председателя Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА о готовности отменить неприкосновенность для высших должностных лиц государства, депутатов и судей.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии БЮТ.

Блок Юлии Тимошенко напоминает В.ЯНУКОВИЧУ, что фракция БЮТ в Верховной Раде V созыва четыре раза пыталась решить вопрос отмены депутатской неприкосновенности и ставила соответствующий проект на голосование. Но ни разу фракция Партии регионов не дала за это решение ни одного голоса.

“Да и сейчас, однозначные высказывания спикеров Партии регионов – Михаила ЧЕЧЕТОВА, Василия КИСЕЛЁВА и других в защиту депутатской неприкосновенности и ее сохранения, свидетельствуют о том, что Партия регионов и после досрочных выборов сразу забудет свои обещания, как забыла об „улучшении вашей жизни уже сегодня””, - отмечается в комментарии БЮТ.

По мнению членов БЮТ, предложение В.ЯНУКОВИЧА о созыве внеочередной сессии Верховной Рады для решения этого вопроса “вызывает только ироническую реакцию”. Верховной Рады V созыва больше не существует, напоминают авторы комментария.

По мнению членов БЮТ, в целом начало избирательной кампании показало, что “правительство и Партия регионов не только до сих пор не смогли написать программу своей деятельности, но и не имеют ни одной свежей идеи, с которой можно пойти к людям. Вся стратегия Партии регионов базируется на копировании инициатив демократических сил – выплате при рождении ребенка, ликвидации депутатского иммунитета и т.п.”.

Партия регионов, полностью контролируя деятельность парламента пятого созыва и правительства, имела достаточно времени, чтобы выполнить все свои предвыборные обещания, считают “бютовцы”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 августа, на заседании правительства премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ предложил созвать внеочередную сессию Верховной Рады для отмены неприкосновенности и льгот для чиновников всех уровней, в том числе Президента, главы правительства, народных депутатов и судей.

Вместе с тем премьер сказал, что считает заявления политических оппонентов о необходимости отмены депутатской неприкосновенности исключительно предвыборным популистским лозунгом.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что сегодня намерен обсудить тему отмены неприкосновенности для чиновников всех рангов с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.