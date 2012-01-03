Начальник колонии говорит, что свет в камере Тимошенко нужен для видео

Законодательство Украины не запрещает вести круглосуточное видеонаблюдение за заключенными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил начальник Качановской исправительной колонии №54 Иван ПЕРВУШКИН.

Он подчеркнул, что видеонаблюдение за осужденной экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в камере ведется для обеспечения ее безопасности.

«Закон о предварительном заключении трактует это так, что за следственнозаключенными должен постоянно вестись надзор, поэтому видеонадзор не запрещен. Видеонаблюдение не запрещено. У нас в колонии больше 80 видеокамер», - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов о необходимости круглосуточного освещения камеры Ю.ТИМОШЕНКО, И.ПЕРВУШКИН отметил: «В камере должно быть достаточно света, чтобы вести постоянный надзор. У нас во всех камерах это существует».

Начальник колонии заметил, что от Ю.ТИМОШЕНКО поступила жалоба на круглосуточное освещение камеры, но решение о ее удовлетворении не принято. «Жалоба поступила, сейчас она рассматривается», - сказал он.

И.ПЕРВУШКИН подчеркнул, что за Ю.ТИМОШЕНКО ведется надлежащее медицинское наблюдение. «По прибытии Юлии Владимировны ее осмотрел начальник медицинской части, но Юлия Владимировна заявила, что 28 числа был консилиум врачей, который ее обследовал, и есть на это соответствующий документ, который мы выполняем. Она заявила, что если понадобится другая медицинская помощь, она об этом нам в письменном виде сообщит», - сказал начальник колонии.

Как сообщал УНИАН, защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что за его подзащитной в камере ведется круглосуточное видеонаблюдение, а в камере постоянно включен свет. «Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО уже почти трое суток не спит», - сказал адвокат.